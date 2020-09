La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos puso a prueba el sistema de propulsores para el cohete que llevará a la misión Artemisa I hasta la Luna.

Estl ensayo se realizó en la zona de Promontory, en el estado de Utah, donde los expertos de la NASA verificaron que todo esté funcionando correctamente con el lanzamiento espacial SLS (Space Launch System).

Las imágenes compartidas por la agencia espacial muestran al sistema siendo encendido durante dos minutos, tiempo en que se produjo una gran explosión observable desde distintos puntos.

El SLS permitirá el lanzamiento hacia el espacio de la nave Orión, la cual transportará a un grupo de astronautas hasta la Luna en el año 2024.

La misión Artemisa I, además, contempla ser la primera en la historia que lleve a una mujer hacia nuestro satélite natural, a casi 50 años del fin de las misiones Apollo que llevó a 12 hombres a la Luna entre 1969 y 1972.

“Cincuenta años después de las misiones Apollo, el nuevo programa Artemisa será el encargado de llevar al próximo hombre y a la primera mujer a la Luna”, indicó en 2018 Jim Bridenstine, administrador de la NASA.

Is it too soon for a #FlashbackFriday post? From the morning prep to the seconds just after, the Flight Support Booster (FSB-1) test highlighted the power of the SLS rocket that will send humans to the Moon — and beyond. MORE about the test objectives >> https://t.co/IKpAIQah8x pic.twitter.com/TGholVj6gY