La destacada actriz nacional, Gaby Hernández, entregó detalles sobre el peligroso accidente que sufrió en los últimos días y que la obligó a mantenerse con reposo en su domicilio.

La acción ocurrió en plena cuarentena por coronavirus, mientras se encontraba ensayando para una obra de teatro que protagonizaría posteriormente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Hernández comentó que la situación se produjo al momento en que su hija la estaba grabando: "Me enredé en la falda y me tropecé. Fue una caída suave, pero sentí el crack".

"No es nada grave y sé que me voy a recuperar. El doctor dijo que tengo que esperar hasta que se forme el callo en el hueso", explicó la actriz, que, incluso, se quebró una vértebra.

"A esta edad uno empieza a perder aceite"

Respecto a lo sucedido, indicó que "por suerte no pasó nada con el canal medular", especificó en una entrevista con LUN. "A esta edad tengo los huesos más quebradizos a pesar de que me he preocupado por de consumir mucho calcio y proteínas", dijo.

La actriz que ha protagonizado diversas teleseries de Mega, contó una experiencia similar que le ocurrió hace un tiempo atrás. "Hace dos años me quebré la cadera. Como digo yo, a esta edad uno empieza a perder aceite", sostuvo.

Reposo relativo

Hernández explicó que ahora se encuentra con reposo relativo, lo que significa "estar en cama, pero me puedo levantar para tomar un vaso de agua, ir al baño y sentarme en otro lugar un ratito".

Consultada por eventuales dolores tras la caída, agregó que "hay días más molestos que otros. Tengo que usar una faja muy ajustada para mantener inmóvil la columna".

"Es incómodo para dormir (...) Yo siempre veo el vaso medio lleno y no medio vacío. Viendo la realidad de otras personas de este país que está pasando hambre, no puedo quejarme", cerró.