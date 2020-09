El nuevo single de la cantante colombiana Karol G, “Ay Dios Mío” ha ganado popularidad a nivel mundial, sobre todo en el público amante del género urbano. Sin embargo, existía una pequeña confusión entre sus fanáticos, quienes coreaban parte de la letra de forma “errada”, situación que fue resuelta por la propia cantante a través de su cuenta de Instagram.

Una frase en concreto de la canción fue la que generó interrogante y debates en el mundo virtual. En la parte de la canción en la que Karol dice: "Emma me escribió y me dijo a mí, que le gustaban todas mis canciones.. y yo le dije ‘ay Dios mío, qué rico Dios mío’" fue donde se generó la confusión.

Muchos entendían “Ella me escribió” otros “tu man me escribió” o “El man me escribió”, tal como ha salido en los subtítulos de YouTube. Sin embargo, Karol llegó para solucionar esta problemática a sus fanáticos.

A través de sus stories de Instagram, la colombiana aseguró que lo correcto es “Emma”, diminutivo de Emmanuel, el nombre real de Anuel AA, su actual pareja y con quien piensa casarse durante los próximos meses.

Foto Storie Karol G

Inspiración en el amor

Esta no es la primera vez que Karol G y Anuel AA se inspiran el uno en el otro para la creación de sus temas musicales. Durante la cuarentena, ambos estrenaron un tema en conjunto llamado “Follow”, en el que muestran su día a día en confinamiento.

Así como ese single, existen otros como: Ocean, Bebecita, Secreto y Te amo, que revelan detalles de su relación y el amor que ambos sienten por el otro.

Ambos se conocieron hace más de dos años, cuando grabaron el video musical “Culpables”, desde ese momento comenzó una química que luego se convirtió en una relación consolidada.

El 14 de febrero de 2019, Anuel sorprendió a la colombiana en su cumpleaños y, entre los regalos, le dio un anillo de compromiso. Ahora por la emergencia del coronavirus han frenado sus planes nupciales, pero según ambos, sigue en pie.