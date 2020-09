View this post on Instagram

CURSOS DE FRANCÉS 🇫🇷 - ¡El francés te abre nuevas oportunidades! ¡Descúbrelo en el IFAL o en nuestras 32 Alliances françaises en todo México! Escribe en Whatsapp al +33 6 99 82 13 75 para saber dónde estudiar francés cerca de tu casa ℹ️ plusloin.io/es #plusloin