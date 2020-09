Este fin de semana se produjo el reencuentro entre Brad Pitt y Jennifer Aniston en la lectura del guión de Picardías estudiantiles (1982) de forma virtual, junto a otros varios famosos actores de Hollywood.

Esta fue la primera vez que la expareja, que estuvo casada entre 2000 y 2005, volvió a verse, al menos públicamente, desde su encuentro en la entrega de los Premios del Sindicato de Actores (SAG) en enero de este año.

Uno de los momentos que más llamó la atención durante esta actividad por videollamada fue el saludo entre Pitt y Aniston, quienes demostraron su cercanía con un divertido coqueteo. Después de saludarse animadamente, el actor le preguntó cómo estaba, ante lo que ella respondió: "Estoy bien, cielo, ¿cómo estás tú?", recibiendo de vuelta un "todo bien" por parte del ganador del Óscar.

Officially the cutest moment of 2020 😭

“Hi Aniston.”

“Hi Pitt”

“How ya doin?”

“I’m good honey, how are you?”

“I’m alright”

I’m losing my everlovin mind over here 😭😂 pic.twitter.com/kLHLpI01KF