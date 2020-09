Fue en entrevista con Meganoticias que el cantante Américo (42 años) reveló el duro momento familiar que atraviesa tras separarse de su esposa: "A la mierda. Estoy mal", confesó."En lo personal lo he sufrido, la pandemia me trajo más dolores, decepciones y frustraciones que aires de ilusion y esperanza", expresó.

El artista confesó que "dejé de ser importante en la casa y de hecho después de 23 años estoy separado y me pegó durísimo, no puedo ver a mis hijos... a la mierda. Estoy mal, tratando de hablar desde abajo en un momento en que no lo puedo generar, pero bueno, es lo que nos tocó".

Américo remarcó que ahora se encuentra "en otro foco, reconstruyéndome personalmente y no sé cómo vaya a ser mi futuro".

De esta manera el intérprete de "Traicionera" dio a conocer por la crisis matrimonial que atraviesa con María Teresa "Pepa" Órdenes, quien fue su compañera por más de dos décadas.

Mensaje en Instagram

A través de Instagram, el cantante ha publicado mensajes antes de que se conociera por la crisis que atraviesa, como "De luz y sombra es la vida... Tu escoges el contraste", sin referirse directamente a su situación.

Ahora que dio a conocer su separación, Américo expresó a través de Instagram: "Cantaré con más sentimiento y fuerza", mientras que este viernes publicó un logro de su canción "Desde que te fuiste" en Youtube, tema que aseguró "me hace mucho sentido ahora".

