Américo (42 años) se prepara para ser parte de "Fondéate", la gran fonda virtual de Fiesta Patrias donde participarán otros 30 artistas en una celebración muy lejana a lo que hacían habitualmente en estas fechas. "Lo virtual nunca va a reemplazar lo humano, que es la gente, el público, su aplauso es insustituible, pero nos adaptamos para celebrar", señaló el intérprete de "Traicionera".

Sin embargo, el ánimo de celebrar está lejos de la realidad que atraviesa actualmente el cantante ariqueño. En conversación con Meganoticias, reveló el duro momento familiar que atraviesa tras separarse de su mujer: "A la mierda. Estoy mal", confesó.

Su separación

Américo contó que ha vivido la cuarentena "como todo el mundo". "Uno ha ido absorbiendo todo lo que esta pandemia trae en lo personal, con los golpes que conlleva", expresó. Sobre sus días de confinamiento, contó que "en primera instancia fue tremendamente familiar, con muchas preguntas, con cosas por explorar, pensando que iba a ser corto".

Sin embargo, "en lo personal lo he sufrido, la pandemia me trajo más dolores, decepciones y frustraciones que aires de ilusion y esperanza". "Dejé de ser importante en la casa y de hecho después de 23 años estoy separado y me pegó durísimo, no puedo ver a mis hijos... a la mierda. Estoy mal, tratando de hablar desde abajo en un momento en que no lo puedo generar, pero bueno, es lo que nos tocó", confesó.

El cantante aseguró que "me encuentro ahora en otro foco, reconstruyéndome personalmente y no sé cómo vaya a ser mi futuro". "He dejado de ser protagónicamente un ser importante en mi casa, eso golpeó", sinceró.

Rol social

Durante la pandemia, Américo también ha participado de una olla común en la población Los Copihues de La Florida lo que definió como "una experiencia muy linda y seguiremos ayudando, porque no nos sobra, pero lo que tenemos es para compartir".

Respecto a su opinión sobre las demandas sociales y lo que fue el estallido social, indicó que "uno tiene la responsabilidad, siendo parte de la entretención, de medianamente opinar y mi postura ha sido súper pacífica".

"Nunca estuve contra el movimento, al contrario, y siento que uno tiene un gran poder en sus palabras y eso hay que utilizarlo bien y es lo que la gente nos regaló, pero hay que hacerlo de la manera correcta, con una manera positiva", dijo.

Américo expresó que "yo apruebo con la gente y con el público" y que va a participlar del plebiscito del 25 de octubre porque quiere que "Chile esté mejor".