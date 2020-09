Fue en entrevista con Meganoticias que el cantante Américo (42 años) reveló el duro momento familiar que atraviesa tras separarse de su esposa: "A la mierda. Estoy mal", confesó.

"En lo personal lo he sufrido, la pandemia me trajo más dolores, decepciones y frustraciones que aires de ilusion y esperanza", expresó. "Dejé de ser importante en la casa y de hecho después de 23 años estoy separado y me pegó durísimo, no puedo ver a mis hijos... a la mierda. Estoy mal, tratando de hablar desde abajo en un momento en que no lo puedo generar, pero bueno, es lo que nos tocó", confesó.

De esta manera el intérprete de "Traicionera" dio a conocer por la crisis matrimonial que atraviesa con María Teresa "Pepa" Órdenes, quien fue su compañera por más de dos décadas.

View this post on Instagram Feliz aniversario mi @pepa_dominga Una imagen más que mil palabras! . A post shared by Américo (@americooficial) on Dec 21, 2019 at 12:54pm PST

Su historia

A pesar de llevar tanto tiempo juntos, la pareja se casó recién en 2013 y tienen dos hijos en común: Dominga y Matheo, quien nació el año pasado.

View this post on Instagram Por que juramos amor eterno hasta que la vida nos separe frente a los ojos de Dios quiero esta y mi otra vida junta a Ti y darte el sí y prometerte amor eterno . Te amo amor mío , FELIZ ANIVERSARIO # aunque sé que seguramente lo olvidaste #yanomeenojo#espartedetuescencia#soloamame#teadoro#distraido#loco A post shared by María Teresa Órdenes Guzman (@pepa_dominga) on Dec 21, 2019 at 9:22am PST

A través de redes sociales, ambos se demostraban mutuamente el amor con mensajes como "eres mi fortaleza, mi cable a tierra, mi motivo y sin dudas el amor de mi vida. Que Dios te regale hoy y siempre todo lo que te mereces y más, y poco a poco espero ser el hombre que necesitas y que también te mereces", escribió él para un aniversario.

Américo conoció a "Pepa" en un show en Los Andes, donde ella estaba en el público. "Ella resaltaba con sus ojos, imposible no verla y la acaparé de inmediato", contó el artista hace un tiempo en Mentiras Verdaderas sobre la primera vez que se vieron e intercambiaron números.