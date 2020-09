View this post on Instagram

Y nos fuimos a Punta Arenas para Animar las Jornadas Magallanicas .Felipe me dice ...no vamos a ir al Hotel...vamos a la casa de los papás de @juancasencio ( Amigo y productor ) Almorzamos en familia y nos reímos toda la tarde. Incluso dormimos siesta .Fue un día muy lindo, donde el cariño y la amistad era la única consigna . Un día que siempre recuerdo con felicidad y agradecimiento ❤️ En la foto aparece la mamá de Juanca ( Edith) ,su hermana (Mónica) ,Felipe y yo . Como todos los años te sigo extrañando Amigo . Al final de eso se trata la vida ... de estos momentos de cariño genuino y sencillo. Un beso al cielo Querido Felipe 🙌😘 #felipecamiroaga #9años #amigo