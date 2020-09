No es desconocido que la pandemia ha afectado los bolsillos y la vida normal de los chilenos, con una profunda afección en los ingresos y variadas restricciones para acceder a servicios por las dificultades para salir de la casa. Pero una nueva compañía de telecomunicaciones viene a solucionar aquello.

Se trata de Simple, la empresa que propone varias novedades en un mercado que viene reformándose desde hace varios años, y que ahora suma un nuevo integrante a la competencia con sus ofertas para todos.

Una app para no salir de casa

Simple ya suma más de 40 mil clientes con su novedosa forma de tener un "preplan" sin "amarres" y de manera muy sencilla.

Debido a las dificultades para salir de la casa -y la decisión de varios de no exponerse al virus- se han buscado alternativas para comprar servicios de manera online. Aquí, Simple propone una gran manera de tener un preplan desde una aplicación móvil.

Para poder acceder a los preplanes a través de la aplicación, tienes que comprar tu chip para tu celular a través del sitio web de Simple, el cual será despachado a la dirección que quieras.

Con tu chip ya activado, puedes cargar dinero a tu cuenta y comprar el preplan que desees a través de la app, asociando incluso una tarjeta de crédito para mantener tu servicio mes a mes. Además, puedes monitorear tu cartera para ver los fondos cargados.

Facilidad para cambiar el "preplan" cuando quieras

Pero no solo hay facilidad para comprar, sino que también para cambiar cuando sea necesario.

Simple permite también poder elegir otro preplan cuando sea, de manera que, en caso de no poder seguir pagando de manera normal, puedas pasar a un servicio más económico dentro de la misma compañía.

Lo que sucede en Simple es que el cliente puede comprar un plan sin firmar contrato alguno. Así, hay que prepagar el servicio antes de usarlo y la renovación de un preplan queda a disposición del bolsillo de cada cliente.

Como no hay contratos, no existen las evaluaciones comerciales para adquirir un preplan. Incluso, en caso de no poder seguir pagando el servicio, puedes retomarlo cuando quieras si cuentas con saldo en tu monedero.

Así, la flexibilidad del servicio de la empresa de telecomunicaciones también permite pasar de preplan a prepago, y viceversa, de manera muy simple: todo a través de la app para no tener que ir a una sucursal. Simple cuenta con preplanes con y sin promoción de portabilidad, desde $4.990 hasta $12.990.

La aplicación de Simple está disponible para celulares Android en Google Play Store y también en App Store para dispositivos iOS. Si quieres revisar la cobertura, ingresa aquí.