El mercado de las telecomunicaciones sigue creciendo y aumentando su volumen en Chile, con varios actores que han cambiado las reglas que se conocían hace unos 10 años. Ahora aparece una nueva compañía que trae varias novedades a quienes quieran sumarse a su servicio.

Se trata de Simple, la compañía que ya cuenta con más de 40 mil clientes según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y que sigue sumando adeptos a su nueva forma de tener un plan de telefonía celular.

Todo con unos pocos clicks

La pandemia ha cambiado la forma de realizar muchas de las tareas y trámites que se hacían en el país, entre ellas la forma de concretar la contratación de un servicio.

En el caso de Simple, tal como su nombre lo indica, el proceso se volvió mucho menos complicado y rápido, evitando visitas a sucursales, o las llamadas y las validaciones con documentos.

Se trata de un proceso simplificado que permite hacer todo a través del sitio web de la compañía telefónica, donde incluso se indica cuándo quedará habilitado el servicio. Esto se hace mucho más rápido que otras compañías que exigen una llamada telefónica grabada, además de revisar el rut del cliente.

Ingresando al sitio Sersimple.com, el usuario puede portarse llenando el formulario para adquirir el chip Simple en su casa de manera gratuita. Sin tener la necesidad de verificar los antecedentes comerciales, se podrá hacer el pago del plan de manera inmediata.

Libertad total sin amarres

El proceso para recibir el chip y pagar los primeros 30 días del plan son fáciles. ¿No hay contrato de por medio entonces? No.

Desde Simple cuentan que el cliente puede abonar todos los meses el valor del plan a su cuenta, o si quiere puede pagar menos o más por otro plan. Incluso puede cambiar de prepago a plan, y viceversa, con un solo click, sin estar amarrado a contratos y plazos.

Con esto, no solo se supone una libertad dentro del ecosistema de Simple, sino que también una fácil salida en caso de que sea necesario. En caso de no querer seguir usando los servicios de Simple, el usuario tiene la libertad de dejar de pagar e incluso, de quedar algún saldo a su favor, le pertenece. Así no tiene que "amarrarse" a un plan

En el caso de la cobertura, algo imprescindible para todos los usuarios,Simple comparte las antenas de celular (tecnologías 3G y 4G) con Movistar, teniendo cobertura en todo el territorio chileno.