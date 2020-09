Mientras todos los esfuerzos de los programas especiales se enfocan en conquistar Marte y hacerlo habitable para el ser humano en un futuro cercano, el cuerpo celeste sigue sorprendiendo a los científicos.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) divulgó un video en que se muestra un extraño fenómeno natural captado en al supercie del "Planeta rojo" y que es denominado como "Diablo de Polvo".

El hallazgo fue realizado por la misión espacial Mars Science Laboratory, más conocida como Rover Curiosity, que aterrizó el año 2012 y que entregó estas nuevas imágenes que han sorprendido a los expertos de la agencia espacial.

Un "Diablo de Polvo" es un fenómeno que se produce por las altas temperaturas y que fue captado por el Curiosity cuando exploraba la ladera del Monte Sharpdurant.

El evento natural fue explicado en la cuenta oficial de Twitter de la misión, donde se reseñó que "el diablo está en los detalles. Si miras de cerca, puedes ver el remolino de polvo que se mueve por la superficie de Marte. Esto apunta a un esfuerzo por entender más sobre el clima en el Planeta Rojo".

The devil's in the details. If you look closely, you can see a dust devil moving across the surface of Mars. I keep an eye out for these in an effort to understand more about weather on the Red Planet. https://t.co/rx1vZ0n36q pic.twitter.com/8zpCJcgRzK