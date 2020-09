Durante este lunes se viralizó un aviso que apareció pegado en un árbol en la comuna de Ñuñoa, en el cual un joven buscaba una "polola inteligente", pero para ello, debía cumplir un especial reto matemático.

En el cartel de "se busca polola inteligente", el joven dio su edad y el número de contacto, pero no de cualquier manera. Para descrifrarlos había que solucionar un complejo problema matemático, químico y físico.

De esta manera, la comunidad de Twitter comenzó a responder y se dio con que el joven tenía 19 años, mientras se codificó su número de celular. Sin embargo, también recibiió una ola de críticas ya que a muchos les molestó que la inteligencia se relacione solo con las habilidades matemáticas.

Me siento super violentada con esta huea. pic.twitter.com/YpvpnW1unx — Vacuna Rusa ☭ (@PorlachuchaSan) August 31, 2020

¿Quién es el joven?

Este martes se conoció finalmente la identidad del joven tras el comentado cartel. Se trata de Baltazar, un estudiante de ingeniería en Minas en la Universidad Federico Santa María, quien congeló su carrera porque no le gustaban las clases online.

En conversación con el programa online Gente Despierta, el joven declaró que "fue en serio, pero no pensé que iba a pegar tanto, no pensé que tanta gente lo iba a poder hacer, pero muchos lo hicieron y dieron el resultados".

"Ayer me hablaron como 700 minas, y ahora estoy viendo cuál me cae mejor", reveló, agregando que "reconozco que igual me putearon un poco, pero después terminamos buena igual".

Momentazo de #GenteDespierta esta mañana: encontramos a Baltazar, el joven que busca polola con fórmulas matemáticas. ¿Le resultó? ¿Lo trollearon mucho? ¿Qué tiene él para ofrecer? Acá un extracto de la conversación y el video completo en este link: https://t.co/LyCpf0MnKi pic.twitter.com/XD6O9YGVxi — Amables Oyentes / Whatsapp: +56 9 779 358 84 (@AmablesOyentes) September 1, 2020

Baltazar señaló además que sabe que "hay varios tipos de inteligencia" y reconoció que hay "minas que le dijeron que estuvieron hasta tarde haciendo el ejercicio". El estudiante indicó que su búsqueda es real y que "si no llega, es fracaso". "No quiero una noche, quiero polola, ser querido, no es agarrarme a alguien por agarrarme", explicó.