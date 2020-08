Llega un nuevo mes y con ello nuevos títulos de series y películas que se incorportan al catálogo de Netflix para refrescar la parrilla de la plataformas en lo que va de año.

En este mes de septiembre, destacadas películas estará disponibles para ver en casa, como Parasite, la gran ganadora de los pasados Premios Oscar y que marcó historia al coronarse como la primera cinta no hablada en inglés que obtiene el máximo galardón, además de otros reconocimientos.

Además, títulos como Lady Bird, Django sin cadenas o Dallas Buyers Club, también pasarán a formar parte de Netflix, mientras que títulos nuevos como Enola Holmes, El Practicante y El diablo a todas horas harán su estreno ante la audiencia.

Revisa aquí todos los estrenos de Netflix en septiembre:

Series

Ratched (18/9/2020)

Esta precuela dramática de Atrapado sin salida narra los inquietantes orígenes del emblemático e inolvidable personaje de la enfermera Ratched.

Lejos (4/9/2020)

Emma Green se pone al frente de una tripulación internacional en una peligrosa misión a Marte que además le exige dejar atrás a su marido y a su hija adolescente.

Las crónicas del taco: Volumen 2 (15/09/2020)

Los tacos más populares tienen una larga y rica historia, aunque poco conocida... hasta ahora. Que empiece la aventura del saber con sabor.

Símbolos: Temporada 2 (16/9/2020)

Mientras Trela lucha contra sus propios demonios, Ada toma las riendas en la comisaría. Al mismo tiempo, una extraña y misteriosa cara llega a la ciudad.

Criminal: Reino Unido - Temporada 2 (16/9/2020)

La policía de Londres investiga contrarreloj tres casos monstruosos en la sala de interrogatorios. Los secretos y la verdad bailan entre luces y sombras.

Sneakerheads (25/9/2020)

Esta serie con guion recorre a paso firme el mundo de los coleccionistas, revendedores y especialistas en restauración de zapatillas.

The Gift: Temporada 2 (10/9/2020)

En las garras de un mundo diferente, Atiye corre contra el tiempo para cumplir su destino, mientras que la misteriosa organización detrás de Serdar amenaza su futuro.

Casi una duquesa (11/9/2020)

Katherine Ryan interpreta a una madre soltera que considera embarazarse de nuevo de su archienemigo: el padre de su hija. ¿Podrán dos errores hacer otro acierto?

Close Enough (14/9/2020)

En esta serie animada para adultos, una pareja casada intenta no perder la onda mientras hace la transición de fiesteros en sus veinte a padres en sus treinta.

Elecciones, en pocas palabras (28/9/2020)

Docuserie que explora los temores sobre la corrupción en el proceso electoral de EE. UU. a través de varios tipos de posibles manipulaciones y fraudes.

La última palabra (17/9/2020)

Tras la muerte de su esposo, una mujer recupera las ganas de vivir con una nueva pasión que sorprende a amigos, parientes y hasta a sí misma: ser encomiadora profesional.

Baby: Temporada 3 (16/9/2020)

Chiara y Ludovica forman una amistad inesperada en medio de su lucha por hallar un lugar en el mundo y experimentar el amor en una escuela de un barrio exclusivo de Roma.

Country-Ish (25/9/2020)

El artista country y chico de pueblo Coffey Anderson busca alcanzar el éxito en Hollywood mientras cría a tres hijos con su esposa, la bailarina profesional Criscilla.

Organízate con el método The Home Edit (9/9/2020)

Las organizadoras Clea Shearer y Joanna Teplin, de The Home Edit, superan el desorden y transforman vidas. Coproducción de Reese Witherspoon y Molly Sims.

Grey's Anatomy: Temporada 16 (1/9/2020)

Meredith, Richard y Alex intentan enfrentar su futuro después del escándalo del fraude al seguro. Mientras, una nueva persona asume el mando de Grey Sloan Memorial.

100 días para enamorarnos: Temporada 1 (17/9/2020)

Connie se harta de su esposo Plutarco y decide tomarse un descanso de cien días para ver si la ausencia vuelve a acercarlos. ¿Mantendrán 20 años de matrimonio?

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 3 (1/9/2020)

Las Kardashian intentan llevar una vida normal mientras las cámaras capturan cada segundo de sus rencillas, sus amoríos mediáticos y sus momentos en familia.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 4 (1/9/2020)

La temporada 4 comienza a pura fiesta, con la boda de Khloe y el basquetbolista profesional Lamar Odom. ¿Cómo será la vida de recién casados ante cámaras?

Top Chef - Temporada 3: Miami (1/9/2020)

En esta temporada, el calor de Miami no es nada comparado con el calor de la cocina donde 15 chefs compiten para llevarse cien mil dólares y todos los laureles.

Top Chef - Temporada 4: Chicago (1/9/2020)

En la cuarta temporada de este reality, Chicago recibe a 16 chefs ansiosos por demostrar sus habilidades culinarias. La Ciudad de los Vientos nunca fue tan sabrosa.

Películas

El diablo a todas horas (16/9/2020)

Desesperado por salvar a su agonizante esposa, un hombre recurre a la oración... y a medidas más extremas. Un drama gótico protagonizado por Tom Holland y Bill Skarsgard.

Enola Holmes (23/9/2020)

Enola Holmes, la hermana menor de Sherlock, saca a relucir el sabueso que corre por sus venas para hallar a su madre y desentrañar una peligrosa conspiración.

Corazón loco (9/9/2020)

Fernando es un hombre de familias... Sí, está igual de comprometido con ambas. Hasta que el destino decide jugarle en contra y enfrentarlas cara a cara.

Se busca papá (11/9/2020)

Su mamá le prohibió inscribirse en una carrera de BMX, y esta pequeña cazadora de adrenalina no tiene mejor idea que contratar a un actor para el rol de su papá.

El practicante (16/9/2020)

Después de quedar paralizado debido a un accidente, Ángel decide vengarse de quienes lo traicionaron. Sobre todo, de la mujer que lo abandonó cuando más la necesitaba.

Freaks: Eres de los nuestros (2/9/2020)

Una madre trabajadora con poderes sobrenaturales reprimidos durante años se une a dos personas como ella para hacer del mundo un lugar mejor.

Pienso en el final (4/9/2020)

Las apariencias engañan a esta mujer acechada por la duda que se une a su flamante novio en un viaje a la remota granja de sus padres.

Amor garantizado (3/9/2020)

Una abogada muy atareada (Rachael Leigh Cook) ayuda a un seductor cliente (Damon Wayans Jr.) a demandar a un sitio de citas que les garantiza el amor a sus usuarios.

Guapis (9/9/2020)

Amy tiene once y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente, así que empieza a explorar la feminidad y a desafiar a su familia religiosa.

Un partido decisivo (1/9/2020)

En un suburbio de Roma, la organización de un partido de fútbol expone los dilemas éticos y morales de los miembros de una comunidad desfavorecida.

La niñera: Reina Letal (10/9/2020)

Dos años pasaron desde aquella noche infernal, y Cole ahora vive otra pesadilla: la adolescencia. Los demonios no quedaron atrás... y están más sedientos que nunca.

Parásitos (1/9/2020)

Uno a uno, los astutos miembros de una familia sin trabajo comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja.

The Post: Los oscuros secretos del Pentágono (8/9/2020)

The New York Times consiguió una primicia explosiva sobre Vietnam que compromete al presidente, pero tuvo que dejarla. Ahora, The Washington Post está en una encrucijada.

Lady Bird (22/9/2020)

Una intrépida adolescente pasa por todas las dificultades del amor, la familia y el autoconocimiento, mientras sueña con escapar a una universidad al otro lado del país.

Annabelle 2: La creación (7/9/2020)

Años después de la muerte de su hija, un fabricante de muñecas y su esposa acogen a varios huérfanos, quienes pronto empiezan a temerle a una de sus creaciones.

Django sin cadenas (1/9/2020)

Acompañado por un cazarrecompensas alemán, un esclavo liberado, Django viaja a través de Estados Unidos para liberar a su esposa del sádico propietario de una plantación.

Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados (4/9/2020)

Una enfermedad desconocida lo mata en silencio, pero no está solo. Contrabandear medicamentos puede ser la única oportunidad, a menos de que alguien los escuche.

Escuela de Rock (1/9/2020)

Un músico en dificultades usa sus artimañas para obtener un empleo de maestro suplente en una escuela privada, donde enseña en secreto rock a los niños.

Chicas pesadas (1/9/2020)

Cady se une a la pandilla más poderosa de la escuela, pero debe enfrentar el infierno cuando el exnovio de la chica popular decide invitarla a salir.

Cincuenta sombras liberadas (8/9/2020)

Los recién casados Anastasia y Christian apenas comienzan a disfrutar su dicha posnupcial, pero una sombría figura del pasado amenaza con destruir su final feliz.

Lo imposible (10/9/2020)

Este drama atrapante narra el caos que vivió una familia debido al tsunami de 2004 en la costa del sudeste asiático.

Belleza americana (1/9/2020)

Mientras se esfuerza por soportar a una esposa perfeccionista y un empleo poco satisfactorio, un hombre se obsesiona con una amiga de su malhumorada hija.

