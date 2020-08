Fue a mediados de agosto cuando J Balvin reveló que se había contagiado de coronavirus, noticia que dio a conocer durante la entrega de los Premios Juventud donde contó que dio positivo al Covid-19, presentando la sintomatología acorde a la enfermedad.

Al momento de recibir la segunda estatuilla, el intérprete de "La Canción" manifestó que por estos días recién está mejor de su contagio, y que pasó días complicados.

"En este momento estoy apenas saliendo del Covid-19. Han sido días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, y a mí me tocó, y me tocó bien duro", aseguró mediante una transmisión online en ese entonces.

Los días han pasado y el intérprete colombiano ha ido mejorando, pero este jueves sorprendió a sus más de 43 millones de seguidores en Instagram con una foto del momento en que estuvo más enfermo. "¿Sabían que soy un ser humano con los mismos errores, miedos, anhelos y presiones, como ustedes?", comenzó diciendo.

La foto

En la imagen Balvin aparece junto a uno de los doctores que lo atendió, y con una cara que evidencia su malestar en esos momentos. "Esta foto la tomó uno de los médicos quienes estuvieron conmigo en el proceso del Covid 19, Carlos y Sergio", contó.

"Ellos son quienes cuidaron profesionalmente de mí, son familia. Recuerdo esta foto porque en ese preciso momento, tenía todos los síntomas y perdí la esperanza, al nivel de que pensaron en hospitalizarme", reveló.

El intérprete de "Rojo" confesó además que "he padecido la ansiedad y a raíz de este evento se potencializó, pero acepto y enfrento los aspectos que afectan mi cuerpo y mi mente y, reconozco que soy vulnerable y MUY frágil, ante esta y miles de situaciones más".

Finalmente, el artista tuvo palabras para las víctimas que ha dejado el coronavirus y expresó que siente "en el alma a quienes han perdido sus familiares en esta difícil situación de pandemia, además, porque sé que no solo las familias están afectadas de salud y anímicamente, sino económicamente y laboralmente. Hoy solo quiero ser una voz de esperanza, ¡esto pasará!".

"Cuiden de ustedes y de sus familiares, de esa manera, cuidamos de todos. Los amo. Jose", finalizó.