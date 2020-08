Otro reconocido artista internacional confesó que padece coronavirus. Esta vez fue el caso del colombiano J Balvin, quien durante la entrega de galardones de los Premios Juventud reveló que se contagio de Covid-19, presentando la sintomatología acorde a la enfermedad.

Al momento de recibir la segunda estatuilla, el intérprete de "La Canción" manifestó que por estos días recién está mejor de su contagio, y que pasó días complicados.

"En este momento estoy a penas saliendo del Covid-19. Han sido días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, y a mí me tocó, y me tocó bien duro", aseguró mediante una transmisión online.

Además de comentar su estado, hizo un llamado al autocuidado, recordando que hay casos en que los pacientes se complican e incluso puede tener secuelas graves o mortales. "Esto no es un chiste (?) El virus como tal sí existe y es muy peligroso, así que cuídense mucho", sentenció.

Premios

En la premiación, J Balvin se quedó con dos galardones, el primero como el artista que "Está en todas", debido a su fuerte presencia tanto con sus propios discos como con colaboraciones con otros cantantes. Además, posee una gran cantidad de seguidores en redes sociales.

El otro galardón se lo ganó por el videoclip de la canción Rojo, en la cual cuenta la historia de un accidente de tránsito ocurrido luego de que un conductor enviara un mensaje de texto mientras iba al volante, cuando se dirigía a presenciar el nacimiento de su hija.