Paloma Mami está enfocada en su primer álbum que pronto saldrá a la luz, y se ha mostrado en Instagram (su cuenta es @palomamami) grabando en estudios, mientras además pasa sus días en Puerto Rico junto a su novio.

Ahora la cantante chileno-estadounidense sorprendió a sus seguidores con una versión acústica de su canción "Mami", donde dejó demostrado su talento vocal, además de un look casual y acompañada solo de un guitarrista.

La íntima interpretación sin embargo, "decepcionó" a los seguidores de la joven artista ya que muchos esperaban que se tratara de una nueva canción.

Su primer álbum

El primer álbum de Paloma Mami se acerca con fuerza y, según la misma cantante contó en su Instagram (su cuenta es @palomamami), el trabajo discrográfico está casi listo y vería la luz en los próximos meses.

La intérprete de "No te enamores" subió dos fotos a sus redes sociales. "El álbum ya va por 90%", señaló en junio pasado.

La cantante, además, invitó a sus seguidores a que dijeran qué estilos de música esperan en el álbum, a lo que su novio, Roa, respondió "más trap que la chucha", mientras otros de sus fans fueron más allá y pidieron cuecas y rancheras.

El último sencillo que lanzó Paloma Mami es "Goteo", el que se suma así a sus otros éxitos como "No te enamores", "Not steady", "Fingías", "Mami" y "Don't talk about me", que estarían incluidos en su primer álbum.

