A pesar de lo mediática de la situación familiar que atraviesa Kel Calderón, la joven de 29 años ha preferido mantenerse al margen y solo ha dado algunas muestras de lo que está viviendo.

Por ejemplo, el día que se conoció que Hernán Jr. estaba en una clínica psiquiátrica, la influencer tuiteó: "El parricida resguardado en un Spa. La peor calaña de cobarde, de esos capaces de apuñalar a su padre y esconderse en la falda de su mamá. Made in Chile", escribió, apuntando también a la actitud de su madre.

Además, recientemente también publicó una imagen con el mensaje "No Tears Left to Cry", canción de Ariana Grande que significa "No hay lágrimas para llorar", y cuya letra retrata un mal momento que deja triste "sin lágrimas", pero que de todas maneras hay que animarse y salir adelante.

Posterior a eso, compartió una nueva foto con un provocativo mensaje que da a entender lo difícil que ha sido este año. "2020, Fuck it, but really", escribió Kel, mensaje que se traduce en "2020, ándate la mierda, pero realmente", palabras que acompañó con una foto donde aparece usando mascarilla.

Romántico mensaje

Ahora, la influencer volvió a publicar la letra de una canción, pero esta vez el mensaje fue mucho más romántico. Kel compartió una foto con mascarilla junto a un extracto de la canción "Cardigan" de Taylor Swift que dice "cuando me sentí como un cárdigan viejo, debajo de la cama de alguien, me pusiste y me dijiste que yo era tu favorita".

La canción es parte del reciente álbum Folklore de la estadounidense y, según la misma Taylor, el significado del tema "trata sobre un romance perdido y por qué el amor joven a menudo se fija tan permanentemente en nuestros recuerdos. Por qué deja una marca tan indeleble".

A pesar de que Kel no ha mostrado una nueva pareja desde que terminó su relación con Pangal Andrade, hace unos días los usuarios especularon sobre quién sería su nuevo pololo ya que durante la formalización de su hermano Nano Calderón Argandoña, quien quedó con prisión preventiva por el delito de parricidio frustrado contra su padre Hernán Calderón, se leyó la declaración de la hermana del imputado, donde se dijo que "una de las circunstancias la vivió junto a su pareja".