Luego de tres semanas de que Netflix diera a conocer el cartel y la sinopsis de su nueva película original “Cuties”, se originaron duras críticas por parte de los usuarios, ya que acusan a la nueva producción de la plataforma streaming de sexualizar niñas de once años.

Con el hashtag #NetflixPedofilia, varios usuarios manifestaron su molestia provocando un boicot contra el servicio online, argumentando que la empresa hipersexualiza a las niñas.

La cinta francesa ganadora del Festival de Sundance narra la historia de un grupo de baile de niñas de once años. La imagen y la descripción utilizadas para promocionar la película que llegará el próximo nueve de septiembre ha generado polémica, por ello la compañía decidió cambiar la imagen y la sinopsis.

Generó enfado en las redes por la ropa que utilizaban y lo maquilladas que aparecían en la foto promocional, mientras que en la sinopsis, generó enojo porque decía lo siguiente: “Amy tiene once años y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente, entonces empieza a explorar la feminidad y desafiar la familia religiosa”.

Tanto fue el revuelo, que se reunieron más de 20.000 firmas en Change.org para eliminar la producción.

“Es tan revelador que la primera gran @netflix original para centrar a las jóvenes negras depende de la sexualización explícita de los niños de 11 años. Ya sea en la actuación o en la música, una imagen sexualizada es con demasiada frecuencia el precio del éxito comercial para las mujeres y niñas negras. Vergonzoso”, fue uno de los millones de comentarios que han posteado en Twitter.

Fue tan polémico, que la cuenta de Netflix de Estados Unidos se disculpó por el cartel y la sinopsis, y además decidieron cambiarlo.

“Lamentamos profundamente las imágenes inapropiadas que usamos para ‘Mignonnes/ Cuties’. No estaba bien, ni era representativo de esta película francesa que ganó un premio. Hemos actualizado las imágenes y la descripción”.

