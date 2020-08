Con más de 50 mil seguidores Instagram, Martina Araneda, la hija mayor del matrimonio entre Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, ha sido víctima de malos comentarios y haters anónimos durante el último tiempo.

La joven estudiante de Derecho siempre se mantiene activa en su perfil, por lo que decidió enfrentar la situación y grabó un video de 8 minutos refiriéndose al tema, especialmente defendiéndose de los comentarios.

"Quería hacer este video porque me aburrí de que me critiquen y que me juzguen por quienes son mis papás, por mi lugar de nacimiento, por mi pelo, por mi cara...me aburrí", comenzó diciendo.

Martina contó que recibe seguidamente esos comentarios, lo que "no cambia mi forma de pensar, pero no logro entender la mala onda, el porqué una persona me sigue y se da el tiempo de ver lo que subo para después tratarme de payasa, entre algunos comentarios".

"Creo que no he hecho nada, no he matado a nadie, como para merecerme esos tratos y menos de gente que ni me conoce, que me juzga en base a lo que ve y que yo a ellos no los juzgo porque no tengo argumentos", explicó.

Su familia

"No es justo que mi opinión no valga porque tengo privilegios", señaló en referencia a lo que recibe constantemente. "Una cosa es lo que se ve de mis papás, pero nadie sabe lo que hay detrás", aseguró sobre la fama de sus progenitores.

"Existe la libertad de opinión, pero otra cosa es usarla para ir haciendo daño a la gente por que no los hace mejores personas. Aprovecho de darle gracias a toda la gente que siempre ha sido cariñosa conmigo y mi familia, lo que tenemos no determina lo que somos", expresó.

Martina además indicó que "mis redes sociales son MIAS por lo que yo decido lo que hago con ellas y al que le molesta, que apreté dejar de seguir; no es tan difícil, es solo un click".