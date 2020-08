El destacado guionista Sebastián Arrau es una de las mentes tras Verdades Ocultas, la exitosa teleserie de Mega que está al aire desde 2017 y que entró en receso en mayo pasado debido a la pandemia del coronavirus.

En conversación con el podcast "Impacto en el rostro" Sebastián contó que la producción protagonizada por Camila Hirane ha sido divertida de realizar desde el guión. "Yo entro un poco como un invitado. Y lo he tomado así. En ningún momento he pensado 'oh, qué ganas de llevar las riendas de este equipo'. Al revés, siento que ellos conocen la historia demasiado bien".

Incluso reveló que al momento de armar la historia "a veces estamos en una reunión y ellos me dicen 'acuérdate que a ella le pasó esto' y empiezan a hablar de personajes que yo no vi".

Sobre el regreso de Verdades Ocultas a pantalla, Arrau confirmó que se encuentra escribiendo la próxima temporada de la teleserie. "Estamos en la etapa de hacer la próxima temporada, yo aporto tirando ideas y hago sugerencias. Y todo esto es por una cosa práctica, los guionistas llevaban mucho tiempo sin tener vacaciones".

"Me ha encantado porque el trabajo, es mucho más liviano que ser un jefe de guión, ya que me permite hacer esto y, además, desarrollar la idea de una serie", confesó sobre su participación como guionista invitado en la teleserie.

Coronavirus

El abril pasado Sebastián Arrau fue parte de los miles de contagiados de coronavirus en Miami, Estados Unidos, donde reside. "Estados Unidos es un desastre y se está viendo en el resultado de los contagios, cómo pasó rápidamente a ser el número uno. Pueden decir que acá hay mucha gente, pero no han hecho absolutamente nada", contó en ese entonces.

Su principal consejo fue que "si estás enfermo quedarte en la casa, a no ser que tengas problemas respiratorios. En este caso es más importante la vida".

Ver cobertura completa