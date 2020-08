La actividad en las redes sociales de Luis Miguel siempre es foco de interés para sus seguidores, quienes están atentos a los pasos virtuales del Sol de México que se ha caracterizado por no participar mucho de las plataformas.

En las últimas horas, el intérprete posteó un video que generó cientos de comentarios halagando lo que ha sido su trayectoria, años en los que ha participado de homenajes y ha podido conocer a ídolos de la música.

Esta vez, el mexicano compartió el registro de la vez que tuvo el privilegio de ser uno de los invitados especiales al cumpleaños número 80 de Frank Sinatra, celebrada en Los Ángeles, California, en 1995, tres años antes de la muerte del icónico artista.

En esa ocasión, estuvieron presentes también otras celebridades como Bono, Whoopi Goldberg, Sharon Stone, Robert De Niro, Tom Selleck, y Little Richard, entre otros.

La participación de Luismi

Durante ese homenaje, donde Sinatra estuvo presente, Luis Miguel fue elegido para grabar "Come Fly With me", canción que fue incluida en el álbum de duetos del estadounidense. "Fue un sueño hecho realidad. Feliz cumpleaños Frank y muchas gracias", dijo el azteca antes de comenzar su presentación.

El video muestra a Luismi cantando sobre el escenario, mientras Frank está entre el público, y hay una imagen pregrabada de Sinatra proyectada en pantalla grande, lo que permitió el dueto.

En el homenaje también se reunieron varias personalidades sobre el escenario para cantar junto a Frank Sinatra su icónica canción "New York New York", y fue Luis Miguel el único artista latino presente en el famoso coro.

