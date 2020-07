A pesar de que la pandemia por el coronavirus en Chile significó la cancelación de mucho eventos, hubo una premiación que siguió en pie, pero con algunas modificaciones por la contingencia sanitaria.

Se trata de la premiación de Rey Guachaca que este viernes dio a conocer al nuevo "Gran Compipa 2020", cuya elección se realizó en conjunto con la Hermandad de la Costa, quienes apoyan en cada puerto del país, y con la Cruz Roja.

De esta manera se inició la campaña "Pónele la corona" en donde, después de meses, se eligieron a más de 50 reyes y reinas guachacas desde Iquique hasta Tierra del Fuego, quienes demostraron que, a pesar de la pandemia, siguen siendo grandes personas y de gran corazón a través de la solidaridad que proveen y, por supuesto, sin recibir nada a cambio.

El ganador

De esta manera, el gran ganador y que se corona como "Gran Compipa y Rey de los Guachacas 2020" recayó en el conocido doctor Sebastián Ugarte, quien a través de sus apariciones en televisión ha generado un gran aprecio en la gente.

"El doctor Ugarte se ha ganado el cariño y el amor de los chilenos en la cancha jugándola. Uno lo mira y se siente aliviadito altiro y es bueno tener un médico en la familia", manifestó Dióscoro Rojas, fundador guachaca.

El Rey Guachaca quiere ser constituyente

Aprovechando su buena llegada con el público, el médico ha expresado que está evaluando de ser parte del grupo de elegidos para redactar la Nueva Constitución en caso de que gane la opción Apruebo en el Plebiscito de octubre próximo.

"Cuando ocurre este fenómeno de que se plantea la posibilidad de la reforma a la Constitución, me parecía interesante la posibilidad de participar como independiente para aportar algunos puntos de vista, sobre todo el temas de salud. Sí, en algún momento lo he evaluado, pero por otro lado también uno tiene que reconocer que Chile no es un país muy acogedor para los independientes y postular es muy difícil. No me quita el sueño”, comentó en conversación con La Tercera.