Los fenómenos naturales siguen dando que hablar en el año 2020, ya que al paso de cometas y la sucesión de eclipses, se generó un nueva actividad espacial debido a un asteroide que pasó muy cerca de nuestro planeta durante la última jornada.

Fue en las primeras horas de este martes 28 de julio, cuando el cuerpo rocoso, de tres metros de diámetro, se acercó a la Tierra en su trayectoria, eso sí, sin generar ningún tipo de daño, ni peligro.

El fenómeno fue informado por la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), quien entregó detalles de lo sucedido con este evento natural.

"Un pequeño asteroide de tres metros de diámetro llamado 2020 OY4 rozó la Tierra hace pocas horas, pasando dentro de la órbita de los satélites del anillo geoestacionario", informó la entidad en su cuenta de Twitter.

A tiny, 3 metre asteroid called 2020 OY4 skimmed past Earth just a few hours ago, passing within the orbit of satellites in the geostationary ring☄️



