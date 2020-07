¿Qué pasó?

Un complicado momento se registro en el programa "La Voz" de México, donde se buscan nuevos talentos del canto, ante un impasse que protagonizaron dos de sus jueces: El cantante venezolano Ricardo Montaner y la también intérprete y actriz española, Belinda.

Fue en medio de la ronda de enfrentamiento de los equipos que forman parte del formato del espacio, cuando se generó el instante.

Ocurrió cuando Montaner estaba dando su opinión sobre la presentación del elenco de Belinda y captó que ella no le estaba poniendo atención, lo que generó la molestia y enojo de su compañero de jurado del progama de TV.

"Te da igual lo que te digo"

Fue en medio de la evalución de Ricardo Montaner, quien el ver que no era escuchado por Belinda aseveró: "pero bueno, te da igual lo que te digo. No reaccionaste, no me dijiste gracias".

"Perdón. Es que vi el cuadernito y ahorita te iba a decir 'Gracias Ricardo'", respondió la aludida.

Montaner siguió el diálogo al lanzar que "¿Cuándo me ibas a decir gracias?", a lo que la actriz respondió "ahorita, después de ver el cuadernito".

Tras el impasse, el cantante apuntó a la cantidad de asistentes que lleva Belinda al programa y lanzó una irónica frase.

"A mí me van a poner también cuatro peluqueros y ocho maquilladores", señaló, generando la defensa de otro de los jurados para Belinda.

