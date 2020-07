¿Qué pasó?

La Princesa Diana, conocida mundialmente como Lady Di, en vida fue admirada mundialmente por acercar la monarquía a la gente, la cual fue vista tradicionalmente durante años como una institución alejada de la ciudadanía.

Otro de los motivos que le valió aclamación universal fue por su cercana relación que cultivó con sus hijos William y Harry, a los cuales quiso criar como cualquier otro niño del mundo.

En torno a lo anterior, ella tenía una "tradición" muy especial con ellos cuando eran pequeños y adolescentes, que lamentablemente no pudo replicar con sus nietos. Sin embargo, una amiga de la fallecida Diana se ha encargado que los niños la conozcan.

Curiosa tradición

Diana era conocida en la familia por entregar los regalos más divertidos a todos los miembros, pero en especial a sus hijos, frente a los que no escatimaba en creatividad a la hora de regalar.

La princesa disfrutaba entregarles obsequios ruidosos, grandes, complejos de armar y de funcionar para que a los príncipes les costara armarlos, provocando la risa de ella.

Esta curiosa tradición la mantiene viva, a 20 años del fallecimiento de la princesa, la psicóloga Julia Samuel, quien fue una íntima amiga y confidente de Diana.

La profesional de la salud contó en el podcast How to fail with Elizabeth Day, cómo ella ha replicado esta particular forma de regalar, en especial con su ahijado, el príncipe George.

"Le hago a George lo que ella hacía con sus hijos: le regalo juguetes insólitos que son realmente ruidosos y que requieren de mucho trabajo por lo que William pasa días enteros armándolos. Eso me hace reír y hace reír a George también", comentó.

Sobre su ahijado, la psicóloga comentó además que es un niño "asombroso, divertido y valiente. Diana lo hubiera amado muchísimo".