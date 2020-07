En horas de este lunes 13 de julio la policía del condado de Ventura, California, en Estados Unidos, informó que hallaron un cuerpo en el lago Piru, lugar donde desapareció la actriz Naya Rivera el pasado 9 de julio mientras navegaba con su hijo.

"Se ha encontrado un cuerpo en el lago Piru esta mañana. La recuperación está en progreso. Una conferencia de prensa tendrá lugar a las 2 pm en el lago"; informó la institución a través de sus redes sociales.

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake.