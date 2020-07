View this post on Instagram

Medios internacionales informan que la reconocida actriz de #Glee, Naya Rivera, desapareció en el Lago Piru de California, #EstadosUnidos. La mujer estaba acompañada de su pequeño hijo de cuatro años, quien fue encontrado solo en un bote rentado. Según consigna el sitio TMZ, el tiempo de arriendo del bote había vencido. Entonces, los trabajadores del local fueron a buscar a Naya para que regresara la pequeña lancha, pero solo encontraron a su hijo que estaba durmiendo. Cuando los policías llegaron al lugar, el menor les dijo que su madre había saltado al agua, pero que nunca volvió. Actualmente la policía local se encuentra realizando peritajes para dar con el paradero de la actriz.