La NASA busca perfeccionar todos los detalles del paso que tendrá el hombre cuando visite el planeta Marte, en un futuro. Es por eso que recientemente actualizó unas políticas de protección planetaria para misiones robóticas y humanas en el planeta rojo.

El administrador de la agencia espacial, Jim Bridenstine, informó en sus redes sociales, las actualizaciones que había realizado el organismo del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial.

Las reformas de políticas se realizaron tras el conocimiento adquirido de la Estación Espacial Internacional, Puerta, operaciones de superficie lunar, así como misiones robóticas a Marte que serán aprovechados para prevenir la contaminación biológica dañina, informaron en un comunicado.

NEWS: We are updating @NASA’s policies to match our goals and capabilities. We will protect scientific discoveries and the Earth’s environment, while enabling dynamic human exploration and commercial innovation on the Moon and Mars. More: https://t.co/4lytWlSDyi