¿Qué pasó?

Un sinfín de comentarios generó el nuevo aspecto de Toto Acuña, luego que publicara una foto en la que se muestra luciendo un nuevo look calificado por muchos de seguidores como "un buen cambio", en medio de la cuarentena que se ha implementado por el coronavirus.

"Look encierro cuatro meses... Ha seguir cuidándonos que ya queda menos 'al parecer' Saludos a todas y todos", escribió el comediante y actor de "Morandé con compañía" y de teleseries como " Yo Soy Lorenzo" junto a una foto en la que se ve con una abundante barba y bigote; una imagen bastante impactante si tomamos en cuenta que Acuña siempre se ha mostrado muy bien rasuradito.

Miles de likes

El aspecto del actor sorprendió de tal manera que, de inmediato, la publicación de su cuenta de Instagram comenzó a comentarios a favor y encontra, alcanzando más de 3 mil likes. De hecho, fue comparado con "El náufrago", personaje interpretado por Tom Hank y que lleva el mismo nombre y hasta con el X- Men Wolverine, personificado por el afamado actor Hugh Jackman.

También fue comparado con otros personajes como el Capitán América o con el actor Zach Galifianakis de la popular comedia "¿Qué pasó ayer?".



"Hermoso"; "Te ves súper bien"; "Guapisimo"; "Qué buen look Toto? Cariños"; "Me gustó tu look encierro. Guapo, guapo"; "Te ves bien"; "Mijitico rico"; fueron varios de los tantos comentarios que recibió la pareja de Belén Mora.

View this post on Instagram Look encierro cuatro meses... Ha seguir cuidándonos que ya queda menos “al parecer”. Saludos a todas y todos. A post shared by Toto Acuña Oficial (@totoacunaoficial) on Jul 1, 2020 at 11:02am PDT

Show online

Por otra parte, el actor anunció que el próximo 24 de julio ofrecerá junto con Belén, y de manera online, el show "Los Kastos", uno de los sketches más populares de la pareja, debido a su sátira contra la extrema derecha.

"Que sorpresa tenemos... Por primera vez juntos en vivo 'Los Kastos'", se lee en la cuenta oficial del sitio Comedia Ticket. Mientras que Acuña escribió: "PRONTO... Porque es justo y necesario", extendiendo una invitación a todos sus fanáticos.

Si quieres desconectarte y reírte de las ocurrencias de este par, puedes adquirir las entradas por la página comediaticket.cl a un costo de 3 mil pesos.