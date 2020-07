El íntimo registro que Denise Rosenthal publicó junto a su pololo: "Pensaba no subir este video"

Los videos en TikTok de Denise Rosenthal se han convertido en todo un fenómeno por la versatilidad de la artista, por mostrar sus emociones y vida cotidiana, como también graciosos momentos.

En uno de sus videos más recientes la cantante contó una divertida anécdota que vivió cuando salió a comprar algunas verduras en medio de la cuarentena, respetando todas las medidas sanitarias como el uso de mascarilla.

Al llegar a la verdulería una mujer le preguntó "oiga usted y esos ojos, de dónde te conozco, cómo te llamai", a lo que ella le respondió "Denise”, y luego la misma señora le comentó a otra "es que era igual a la María José Quintanilla, todos tienen una doble, es que los ojos eran iguales".

El gracioso momento fue compartido por Rosenthal quien etiquetó a la integrante del Mucho Gusto. Incluso, Quintanilla compartió este miércoles una foto con mascarilla y Denise le comentó "eyyyy no es Denise Rosenthal?".

Otros videos

Hace unos videos compartió otro registro de TikTok, esta vez mucho más íntimo. La artista aparece cantando la canción "If Ain't got you", de la artista estadounidense Alicia Keys. La chilena se estaba grabando mientras interpretaba la melodía, hasta que en un momento de la filmación apareció su pololo, el también artista Camilo Zicavo, provocando que Rosenthal se emocionara hasta las lágrimas.

"Porque el amor NUNCA debiese de ser juzgado. Porque es UNA NECESIDAD. El amor sana, construye y es un acto político si se vive en libertad. @camilozicavo. El mundo, necesita más amor, amor en todas sus formas, contrastes y colores, les amo siempre (sic.)", remató, generando cientos de comentarios de felicitaciones por sus dichos.

La intérprete chilena de 29 años también causó furor hace algunas semanas con uno de sus video en TikTok donde aparece bailando al ritmo de "Hips Don’t Lie", de Shakira, con la coreografía que la colombiana presentó en su show en el Super Bowl 2020.

"Aquí subiéndole el pelo a mi TikTok. A falta de show, yo soy el show bebé", escribió junto al registro donde además se preocupó de su look y aparece con un vestido transparente.

