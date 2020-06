Denise Rosenthal: "Por favor dejen de embarazarme. Basta! no soy mamá, no todavía"

¿Qué pasó?

A través de Instagram, la cantante chilena Denise Rosenthal, compartió un video donde aparece cantando la canción "If Ain't got you", de la artista estadounidense Alicia Keys.

La chilena se estaba grabando mientras interpretaba la melodía, hasta que en un momento de la filmación apareció su pololo, el también artista Camilo Zicavo, provocando que Rosenthal se emocionara hasta las lágrimas.

"Pensaba no subir este video"

En el registro, grabado originalmente para TikTok y resubido en Instagram, se alcanza a escuchar a la cantante, cuando entra Zicavo, decirle "esta canción me emociona", antes de romper en llanto.

Al momento de postearlo, Denise comentó en el pie de foto: "Pensaba no subir este video, porque me daba pudor, o porque en realidad intento cuidar mi intimidad y vida personal".

"Pero, siento que han pasado muchas cosas entre nosotros, y sea cual sea nuestro destino, estos son los momentos que me hacen sentir que lo más fuerte y hermoso está en la profundidad de nuestros sentimientos", prosiguió.

"Porque el amor NUNCA debiese de ser juzgado. Porque es UNA NECESIDAD. El amor sana, construye y es un acto político si se vive en libertad. @camilozicavo. El mundo, necesita más amor, amor en todas sus formas, contrastes y colores, les amo siempre (sic.)", remató, generando cientos de comentarios de felicitaciones por sus dichos.

¿Qué dice la canción If Ain't Got You?

If Ain't Got You, la canción de Alicia Keys que emocionó hasta las lágrimas a Rosenthal, es una íntima melodía que afirma que las personas pueden tener muchos bienes materiales, pero estos no valen nada si no tienen cerca a quien aman.

"Algunas personas lo quieren todo, pero yo no quiero nada, si no estoy contigo, si no es a ti", dice parte de la letra del tema que conmocionó a la chilena.

