Hace algunas semanas polémica causó un intercambio de mensajes que Kel Claderón publicó en el Instagram de su mamá Raquel Argandoña luego de que esta compartiera una imagen luciendo su look, especialmente sus botas bucaneras, mientras posa en la calle sin mascarilla.

"No sé qué haces en la calle y sin mascarilla, que poco respeto a las personas que han perdido a un ser querido en esta pandemia. Aunque borres mi comentario", escribió la joven egresada de Derecho a su madre.

Tras su comentario, una usuaria la emplazó a lo que Kel replicó "¿Hacer una sesión de fotos en cuarentena total te parece razonable?". Minutos después del intercambio de mensajes, Raquel eliminó el comentario de su hija.

Papás porfiados

Fue a este episodio al que se refirió Kel en una entrevista por Instagram con el programa Velvet al Desayuno con Angélica Castro. Ahí señaló que ya le había llamado la atención a su progenitora en privado, pero que aún ahí no le hizo caso.

"Los papás se ponen súper porfiados. A mí no me hizo caso cuando le escribí en su teléfono, le dije 'no tienes 20 años' y no me pescó. Lo puse en mis stories y todos comenzaron a escribir 'ándate para la casa'. Ella me dijo 'no puedo creer que mi propia hija me esté funando'", relató.

Ayuda en tiempos de pandemia

La influencer inició a través de Instagram una campaña solidaria que busca llevar cajas de mercadería a las personas que, debido a la pandemia por el coronavirus, se han quedado sin ingresos y por tanto, sin alimentos.

La iniciativa, a la cual llamó "Redes en caja", busca motivar a las personas a que donen 30 mil pesos a una cuenta bancaria. Este monto será utilizado para llenar una canasta con mercadería, que será repartida a los más vulnerables.

"Yo tengo una compañera de universidad, mi mejor amiga, siempre habíamos querido armar algo social, siempre hemos sido buenas organizando y cuando empezaron a salir imágenes muy duras, la crisis más allá del coronavirus, empezamos a movernos dentro de los amigos y amigos de los papás. Comenzamos con cero pretensiones y empezó a tomar vuelo, la gente nos empezó ayudar y ya cumplimos las 500 cajas, son 500 familias que han recibido ayuda", contó sobre cómo surgió la iniciativa.