Un encuentro entre Lisa Kudrow y Jennifer Aniston dejó al descubierto un tatuaje que la recordada Rachel Green lleva escondido en su muñeca. La actriz mostró a la cámara el enigmático dibujo, sin querer, mientras conversaba con su ex compañera de Friends.

En la reunión virtual se ve el 11 11 que se tatuó Aniston en su muñeca derecha y que, según reportes de prensa de Estados Unidos, tiene un significado “muy espiritual” para la actriz de 51 años.

La revista People informó que el tatuaje está ligado a dos fechas importantes para la ex esposa de Brad Pitt. “El número 11 también es especial para ella por su cumpleaños y Norman”, indicó una fuente allegada a la celebridad.

Jennifer Aniston celebra su cumpleaños el 11 de febrero y Norman es una de sus más queridas mascotas: un Welsh Corgie-Terrier, que murió en 2011. Según el informante, “todavía extraña” a su perrito y además “cree que los números son de buena suerte”.

