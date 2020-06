¿Qué pasó?

La defensa a Shakira ha sido absoluta de parte de sus fanáticos y usuarios en redes sociales luego del polémico momento que protagonizó J Balvin en una entrevista donde se burló de ella, siendo Maluma quien salió a defender a la cantante.

Una de las chilenas que salió a defender a Shakira fue la misma Denise Rosenthal quien utilizó su cuenta de Instagram para sumarse al hashtag #JBalvinIsOverParty (J Balvin está acabado) y dar su apoyo absoluto a la intérprete de "Antología".

"Le arde que una mujer sea la dueña y ama de su trabajo. Con Shaki no perrito, ni con ninguna otra mujer. Shakira es y será la queen de Latinoamérica, y por algo lo es.. No entraré a desmerecer a nadie, pero más respeto y cuidado en tus palabras bb", escribió la cantante chilena junto a un Gif de Daenerys Targaryen de Game Of Throne.

¿Cuál fue la polémica?

El hecho ocurrió en una reunión virtual que realizó revista Billboard donde reunió a los integrantes de Black Eyed Peas junto a los colombianos del momento, Maluma y J Balvin, debido a su reciente colaboración musical en "Translation", el último lanzamiento del grupo, en la que también participó Shakira y más artistas latinos.

En un momento, los entrevistadores le preguntaron a la agrupación estadounidense con cuál de los dos, Balvin o Maluma, tuvieron que ser más flexibles para trabajar, a lo que Will.i.am respondió con Shakira, generando una gran risotada sarcástica en J Balvin, provocando la incomodidad del resto.

La risa del intérprete de "Safari" continuó y agregó "nunca he trabajado con Shakira... supongo que así debe ser". Sin embargo, nadie más se reía, y Maluma salió a defender a la intérprete: "Hey amigo, eso no es nada gracioso", atinó a decir con cara seria.

#JBalvinIsOverParty:

Por quienes cancelan a @JBALVIN por sus comentarios acerca de Shakira en su transmisión con Maluma y Black Eyed Peas. pic.twitter.com/ZRjRumfxqd — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) June 25, 2020

Ante lo sucedido, también Will.i.am salió a aclarar que eligió a Shakira porque ella era muy precisa y profesional con su trabajo. "Yo he aprendido mucho de Shakira por su manera de trabajar. Ella llega con sus arreglos y te dice: punto número 1, aquí cambiaría esto, punto número 2 yo lo haría así, y así a lo largo de varios puntos". Pero entonces J Balvin volvió a reírse y lo interrumpió diciendo "y entonces regresas al punto número 1".

La actitud y palabras de J Balvin generaron malestar en los fanáticos de la artista colombiana, quienes rápidamente convirtieron el hashtag #JBalvinIsOverParty (J Balvin está acabado) en tendencia, llamando a "cancelar", al reggaetonero.