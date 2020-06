¿Qué pasó?

Los fanáticos de los videojuegos protagonizaron un caos en las afueras de una tienda en Francia ante la locura por conseguir una consola de Play Station 4 que fue puesta a la venta en tan sólo 103 dólares, por lo que provocó una verdadera locura por conseguirla.

Esto se suscitó en la cadena de supermercados alemana Lidl, donde alrededor de 500 personas intentaron ir por la consola de la marca Sony, que habitualmente tiene un valor de 336 dólres, generando que los clientes, incluso, acamparan en las afueras de la tienda enclavada en las cercanías de París.

Fue tal la multitud, que la polícia debió intervenir para resguardar el orden e intentar mantener la distancia social en tiempos del brote de la pandemia de coronavirus.

1H avant l'ouverture de Lidl et déjà + de 100 personnes pour la PS4 à 95€ (certains sont arrivés à 2h)

Restez chez vous et installez l'appli Dealabs, on vous envoie une notif dès qu'il sera possible de la choper à un bon prix sans finir à l'hosto 👍

➡ https://t.co/SLcDVXQ5aG ⬅ pic.twitter.com/ey64AOl5Ax — Dealabs.com (@Dealabs) June 17, 2020

Cancelan gran oferta ante locura de compradores

Ante la situación, la tienda optó por suspender la venta para intentar calmar y disuadir a sus clientes que llegaron en masa al lugar.

Así Lidl optó por cerrar sus puertas y aseveró vía Twitter que "creemos que las condiciones de seguridad no están establecidas para mantener abierto el supermercado. Nos sorprendió mucho esta locura y nos disculpamos por las molestias".

Bonjour. De nombreuses vidéos circulent à propos de la vente de PS4 déstockées initialement prévue ce matin dans le cadre de l'ouverture du magasin d'Orgeval (78).

En effet, il s'agissait d'une opération spéciale de déstockage issue d'une ancienne vente d'Avril 2018 (1/3). — Lidl France (@lidlfrance) June 17, 2020

Sobre lo ocurrido, el portal Euronews indicó que "la policía debió intervenir para dispersar la alta afluencia de clientes poco antes de que se abriera la tienda, a eso de las 08:00 horas".

Tras una serie de reclamos, los funcionarios policiales lograron controlar la situación unas dos horas más tarde.

Los usuarios reportaron lo ocurrido en redes sociales

Annonce au micro, apparemment les PS4 "sont reparties chez leur fournisseur" 🙈#Lidl pic.twitter.com/ouAHcb9zCd — Dealabs.com (@Dealabs) June 17, 2020

