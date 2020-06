Este sábado 20 de junio se registrará un hito en el calendario astronómico 2020, ya que se dará comienzo al Solsticio de invierno, fenómeno que se manifiesta con el día con menor exposición solar de todo el año y en el cual el astro llegará a su punto más cercano al sur del llamado “Ecuador celeste”.

Este evento de la naturaleza provocará que se produzca la jornada más corta del año, pues luz del Sol permanecerá activa durante aproximadamente 9 horas con 49 minutos.

Además, el solsticio de verano en el hemisferio norte será la bienvenida para el esperado eclipse anular o "anilo de fuego" que se producirá este domingo 21 de junio.

Este evento se produce cuando el Sol alcanza la máxima declinación, proyectando su luz sobre la mínima latitud geográfica de la Tierra.

Así a lo largo del año la posición del máximo astro vista desde nuestro planeta se mueve hacia el Norte y hacia el Sur, lo que genera la existencia de los solsticios.

Con esto, el solsticio de invierno se debe a que el semieje del planeta, está menos inclinado hacia el Sol, situación contraria al de verano, donde su posición se encuentra a la menor distancia del Ecuador.

Según indicó Europa Press, con este fenómeno la inclinación máxima del eje de la Tierra hacia la máxima estrella es de 23°27'.

