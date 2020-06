El próximo domingo 21 de junio de 2020 se registrará el Eclipse Solar Anular o también denominado “Anillo de fuego”, un evento natural que tiene en alerta al mundo de las astronomía y los seguidores de este tipo de fenómenos.

Esta manifestación, donde la Luna queda posicionada entre nuestro planeta y el Sol, generando una disminución del diámetro aparente del satélite natural de la Tierra, no podrá ser visto en todo el mundo.

Esto porque tan sólo habitantes de África, incluyendo la República Centroafricana, sectores de Asia (como Pakistán, India y China) y en forma parcial en Australia, podrán deleitarse con el fenómeno.

Ante la situación, una serie de entidades ofrecen transmisiones para poder apreciar el eclipse desde cualquier parte del planeta vía online.

Ante la especificidad del fenómeno, que tendrá su momento peak al norte de India, cuando la luna logre bloquear el 99.4 por ciento del Sol, organismos ofrecen sus plataformas para ver el Eclipse en vivo.

Así los sitios que cubrirán el evento son:

Virtual Telescope Project (EE.UU): Comenzará a transmitir desde la noche del 20 de junio para seguir cada uno de los detalles del fenómento natural.

Observatorio Astronómico Nacional de Japón: Ofrecerá una cobertura -en idioma nipón- con su vista del eclipse parcial desde las 11:45 PM hora del Pacífico el sábado 20 de junio.

Sitio Web ofrecido por la NASA (especial sobre el fenómeno): Ofrece la ruta del eclipse junto a un mapa interactivo, permitiendo acceder para encontrar un lugar desde donde poder apreciar con claridad el fenómeno.

Time and Date: Es otro de los organismo que entrega una completa cobertura al evento con datos de dónde poder apreciar el fenómeno, horarios y ciudades donde ver el eclipse. Además, este 21 de junio contará con un livestream para seguir todos los detalles del fenómeno.

Rare #Solstice #AnnularSolarEclipse on Sun, Jun 21, 2020! This #RingOfFire eclipse is visible from parts of Africa, Middle East, South Asia, & China. Not in the path of the #eclipse? We have an eclipse #livestream on Jun 21 at 05:00 UTC. #SolsticeEclipsehttps://t.co/Zq0J9e0O5W