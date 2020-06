¿Qué pasó?

El cantante puertorriqueño, Ricky Martin, anunció este miércoles que volverá a casarse, todo esto debido a una "angustia" generada durante la pandemia por coronavirus.

Se vuelve a casar

El artista latino comentó al programa mexicano "Ventaneando" que volverá a contraer matrimonio con su esposo Jwan Yosef, asegurando que "quiero hacer una fiesta grande. Me voy a volver a casar en grande", informó Clarín

"Quiero que la boda dure cuatro días", expresó Ricky, quien se casó por primera vez con su actual pareja en marzo de 2018.

Ante esto, sostuvo que "creo que Renn y Lucía (hijos más pequeños) tienen que ser parte de esta celebración".

¿Por qué tomó esa decisión?

La decisión del artista se llevó a cabo en medio de la cuarentena por Covid-19 y tras la muerte de George Floyd, que produjo diversas protestas en Estados Unidos, lo que provocó que "su vida corriera peligro".

"Mucha gente me dice que yo no paro, y el pensar en la estabilidad hogareña me da mucha calma. Creo que es justo lo que necesito hoy", expuso.

Relación con Jwan Yosef

Con respecto a su relación con Jwan Yosef, Ricky Martin aclaró que "este matrimonio que tengo es justo lo que esperaba. Tengo muchos años dibujando esta imagen en mi mente".

"Yo no sabía cuándo iba a llegar, pero así fue. Llegó cuando menos lo esperé", manifestó el cantante.

