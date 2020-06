Preocupación causaron una serie de fotos del príncipe Carlos que evidenciaban un detalle en su cuerpo que llamó la atención. El hijo de la reina Isabel II aparecía con los dedos de sus manos evidentemene rojos e hinchados.

Las imágenes del heredero de la corona británica se viralizaron a través de Twitter, generando también una serie de teorías sobre qué era lo que realmente le sucedía al padre de Harry y William.

Prince Charles' fingers have proper upset me pic.twitter.com/zc10cD2Hmp

Según el sitio británico Metro, el exesposo de Diana de Gales sufre de hinchazón de manos y pies durante largos viajes al extranjero, y su afección se agrava cuando está expuesto por largo tiempo a climas cálidos. Según los expertos, las causas pueden ser retención de agua, mala circulación o artritis.

You cannot unsee what has been seen pic.twitter.com/rUbGQ7MtgP