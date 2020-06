El actor John Boyega participó de las protestas por el movimiento Black Lives Matter durante este miércoles en Londres, en apoyo a las manifestaciones que han habido en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

El actor de Star Wars mostró su rabia, dolor y emoción en un férreo y apasionado discurso que dio a través de un megáfono a todas las personas que se reunieron en el Hyde Park.

"Las vidas de los negros siempre han importado", gritó.

"Siempre hemos sido importantes. Siempre hemos querido decir algo. Siempre hemos tenido éxito independientemente. Y ahora es el momento. No estoy esperando", agregó.

"Black men we need to take care of our Black women...they are our heart"- #JohnBoyega

If this ain't your energy right now, keep it. #ProtectBlackWomen #JusticeForBre pic.twitter.com/xh88OmOw4I