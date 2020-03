View this post on Instagram

Así comienzo el segundo tiempo de este viaje, reconociendo que es más lo que tengo de lo que carezco, sé que soy lo suficientemente fuerte para llevarme donde quiero y que mis debilidades son parte de mis talentos. Sé que he tenido la fortuna de encontrar en este viaje personas maravillosas y la astucia de guardarlas cerca. Gracias a la vida ya no tengo miedo. #amoamisamigos #amomifamilia #soyfeliz Feliz cumpleaños a mi!!