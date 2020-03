¿Qué pasó?

La masiva e histórica conmemoración por el Día Internacional de la Mujer a lo largo de Chile dejó cientos de momentos que se viralizaron a través de redes sociales.

Uno de ellos ocurrió en la marcha de Santiago, donde un grupo de mujeres bailó al ritmo de "Pa la cama voy" de Ivy Queen, cuya letra relata el baile entre una mujer y un hombre, cuyos límites los pone la mujer.

"Yo quiero bailar, tu quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar, yo te digo sí, tu me puedes provocar eso no quiere decir que pa la cama voy", dice parte del coro, donde además hay frases como "bailo reggaeton, pero no soy chica fácil".

La reacción de "la caballota"

La masiva marcha en Santiago generó varias reacciones internacionales por ser una de las conmemoraciones más multitudinarias alrededor del mundo.

Los videos del reggaeton de Ivy Queen llegaron a la propia reggaetonera de 48 años, quien fue de las primeras mujeres en el género urbano dominado por hombres.

"8 millones de mujeres a todo pulmón en CHILE! Diciendo Basta. Hoy NO se celebra hoy SE CONMEMORA Y SE LUCHA HERMANAS, HIJAS, MADRES. Cuando éramos niñas nadie nos dijo que la vida adulta sería un continuo acto de supervivencia. 365 DÍAS SOMOS MUJERES EN LUCHA Y SOBREVIVENCIA. A JALAR PUPITRES Y EDUCAR SOBRE EMPODERAMIENTO A NUESTRAS FUTURAS SEMILLAS. Las AMO. MARCHANDOOOO!!", expresó junto a videos de la jornada.