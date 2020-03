El universo cinematográfico de Marvel sigue en plena expansión gracias a las series de Disney+, servicio de streaming que contendrá buena parte del contenido del UCM, desarrollando nuevas historias que también tendrán su eco en las películas.

Por estos días se realizan las primeras grabaciones de Loki, la serie del dios nórdico interpretado por Tom Hiddleston, y que tiene su inicio en el robo del Teseracto por parte del hermano de Thor durante los hechos de Avengers: Endgame.

Casi a la par del inicio de las grabaciones comenzaron a aparecer las primeras imágenes de la serie. En ellas se puede ver a Hiddleston portando un traje que ha sido interpretado como que fuera parte de la Time Variance Authority (TVA), agencia que en los cómics vigila los viajes en el tiempo y las variaciones que puedan suceder debido a alteraciones temporales.

Además, se pudo observar por primera vez a Owen Wilson como parte de la TVA, aunque aún se desconoce el hombre de su personaje.

