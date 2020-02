¿Qué pasó?

Molestia y pifias se escuchan hasta ahora en la Quinta Vergara tras la rutina de Fusión Humor en el Festival de Viña 2020, esto luego de que el público acusara que cortaron la rutina del cuarteto.

Las redes sociales además acusaron de censura a su rutina ya que recibieron la Gaviota de manera espontánea y no pudieron retomar su show ya que los animadores enviaron a comerciales y no hubo un bis como ha pasado con otros comediantes.

No hubo censura

En conferencia de prensa, Fusión Humor indicó que "lo que pasó posteriormente tiene que ver que nos pasamos en el tiempo", indicaron, asumiendo que se alargaron en la improvisación.

"Esto no se puede preparar, esto tiene un tiempo y no teníamos un reloj, es el impulso que tomamos en el escenario”, dijo Bodoque.

"No alcanzamos a terminar la primera parte, nos hubiera gustado desarrollar toda la rutina, pero tenemos claro que vienen otros artistas", señalaron, contando que tenían estipulada una hora de show y se pasaron en 10 minutos, aclarando además que no hubo censura y que no sintieron que los cortaron.