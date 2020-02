¿Qué pasó?

La cantante chilena Ana Tijoux agradeció las palabras del humorista Paul Vásquez "El Flaco" quien en la conferencia previa a su presentación en Viña 2020 de este jueves 27 de febrero se emocionó al recordar su labor como bombero durante el estallido social.

El comediante se emocionó hasta las lágrimas e indicó que "no puedo hacer risas de eso, tampoco les voy a cargar la mata a los políticos porque no se merecen mi tiempo".

Al respecto, Tijoux expresó: "Gracias Flaco por tu honestidad. La honestidad es una herramienta que nos han querido quitar a los "artistas" y esa honestidad no es solo nuestra herramienta de lucha sino que nuestra fuerza de combate creativa. No somos entretencion somos realidad, la realidad de Todxs".

Además empatizó con al emoción del ex Dinamita Show indicando que "está bien llorar caramba. Que querían? Iconos? Símbolos? Logos? Ante nada... que el mundo sepa somos personas, humanos que no piden... No... sino que exigen humanidad y eso es lo más honesto y bello que podamos construir juntxs. Humanidad y vida digna para Todxs".

Su ausencia en Viña

Los tuits de la intérprete de "1977" provocaron que sus seguidores le consultaran el por qué nunca ha ido al Festival ante lo que respondió que "jamás me han invitado a cantar mi repertorio musical ni al festival de Viña ni al de Olmué".

Aclaró además que solo la han invitado a la obertura, pero no a interpretar su música marcada por letras de protesta. "Mis letras me definen #corta", señaló, dando a entender.