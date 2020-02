¿Qué pasó?

Durante la rutina de Stefan Kramer el pasado domingo 23 de febrero en el Festival de Viña 2020, el imitador relató su experiencia en una manifestación en Plaza Ñuñoa.

Ahí aseguró que le pidieron subir a un escenario para dirigirse a los presentes, a quienes les dijo que cantaría una canción que de seguro les iba a encantar.

"Había esperanza…", cantó, en referencia a la primera frase de la canción Que cante la vida de Alberto Plaza, generando fuertes pifias en el público y posicionando el nombre del cantante chileno como lo más comentado en Twitter.

La reacción de Plaza

"Me enteré de que la primera noche estuvo Kramer, que me mencionó y me puso como tendencia en Twitter. Me llama la atención; Kramer es una persona muy especial", señaló Plaza a Culto.

Sin embargo, indicó que se sintió traicionado ya que "una vez me llamó a mi casa en Estados Unidos para pedirme ayuda, porque quería venirse a vivir acá. Me llamó para ver sí yo lo podía orientar, me pedía consejos, yo le ofrecí todo tipo de ayuda… me puse a su disposición. Me agradeció mucho. Tuvimos una larga conversación y le estuve dando consejos. Y él me responde riéndose y burlándose de mí en público, y poniéndome en una condición como la que me puso. Eso se llama traición".

El intérprete indicó que decidió hacer pública esta situación "para que la gente pueda conocer el tipo de persona que es Kramer".

"Él no tiene muchos escrúpulos cuando se trata de reírse o burlarse de la gente. Él ha construido su carrera sobre la base de denostar a muchos personajes públicos. Está construyendo una vida que se sustenta en pasar por arriba de los demás", agregó.

"También me incluyó en su rutina de 2018 en Viña, poquito tiempo después de pedirme ayuda. Por tanto, si lo hace por segunda vez, se trata de una persona peligrosa. Una persona no confiable es muy peligrosa. Cualquiera que se cruce en su camino debe cuidarse mucho de él", sentenció.