Un conmovedor momento se vivió en el capítulo de este martes de la teleserie de Mega, 100 días para enamorarse, luego que el personaje de Martina, interpretado por Teresita Commentz, tuviera un emotivo diálogo con su pareja, Manuela (Manu), con el objetivo de mantener su relación amorosa.

Sucede que la segunda tiene dudas sobre si continuar en pareja y asumir su homosexualidad públicamente, ya que teme enfrentar la reacción de su madre: “Mi mamá me odia por esto, siente vergüenza por esto”, dijo la complicada joven.

Sin embargo, Martina le ofrece su apoyo y asegura que podrán revertir la situación: “Escúchame, te voy a apoyar en todo. Estamos juntas en esto. Sé que después nos vamos a cagar de la risa. Sé que me voy a ganar a tu mamá”.

Revisa parte del diálogo

- Oye Manu, ¿Cómo estai?

- Más o menos…

- No, la verdad

- La verdad es que estoy súper angustiada Marti, tenemos que conversar, yo no sé si podemos seguir con esto.

- ¿A qué te referí con eso?

- Estoy confundida...

- ¿Pero confundida con qué? ¿Con lo que te pasa conmigo?

- No sé.

- ¿No sabí si te gustan las mujeres?

- No…

- Entonces Manu, no te entiendo...

- Estoy confundida con todo. Me duele la guata y he estado pensando en que mi mamá está sufriendo con esto… que mi mamá me odia por esto, en que mi mamá siente vergüenza por esto.

- Pero Manu, eso va a pasar. Yo entiendo tu nervio, entiendo tu miedo, todo. Sé que tu mamá puede ser un poquito más conservadora que la mía, pero las mamás cambian por los hijos, y sé que va a cambiar.

- No sé si va a cambiar.

- Entonces tienes que cambiar tú, porque ella no te acepta tal como eres.

- Me duele la guata.

- Escúchame, te voy a apoyar en todo. Estamos juntas en esto. Sé que después nos vamos a cagar de la risa. Sé que me voy a ganar tu mamá y, tal vez en un momento, le voy a decir ‘Alicia, yo adoro a tu hija’. Ella me va a decir 'sí, es adorable y claro, porque le gustan las mujeres'.

- Que eres linda, no me da. No soy como tú….

Revisa el diálogo completo en el video

100 Días Para Enamorarse, la teleserie nocturna del Área Dramática de Mega bajo la dirección ejecutiva de María Eugenia Rencoret, será la primera teleserie chilena en mostrar el proceso de cambio a través de la búsqueda de la identidad de género en una adolescente.

El personaje de Marti que vivirá una transición al descubrir que es trans -en este caso- un hombre, quien al nacer le asignaron el género femenino, por su genitalidad, sin embargo, su identidad de género es masculina (más detalles aquí).