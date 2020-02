En un equipo reducido, Teresita Commentz y Luz Valdivieso ensayan una escena de 100 Días Para Enamorarse. No es cualquier escena, requiere de tiempo, cuidado, y varios ensayos. Lo que pasa es lo siguiente: Marti, con la ayuda de su madre, intenta esconder sus pechos con vendas que giran alrededor de su cuerpo. Es una primera señal de transición, un primer paso para que Martina haga su camino hacia Martín.

100 Días Para Enamorarse, la teleserie nocturna del Área Dramática de Mega bajo la dirección ejecutiva de María Eugenia Rencoret, será la primera teleserie chilena en mostrar el proceso de cambio a través de la búsqueda de la identidad de género en una adolescente. Marti, interpretada por Teresita Commentz, será un personaje que vivirá una transición al descubrir que es trans -en este caso- un hombre, quien al nacer le asignaron el género femenino, por su genitalidad, sin embargo, su identidad de género es masculina.

Todo comenzó cuando el abuelo de Marti le regaló un vestido a su nieta. Un punto de quiebre que desatará la rabia interna de la adolescente para verbalizar sus problemas y dar a conocer lo que siente; un desafío para todo el equipo 100 Días Para Enamorarse que trabaja con mucho respeto y responsabilidad, desde los actores hasta los guionistas.

Teresita Commentz, detrás del personaje con el que vive en 100 días, admite que es el desafío más grande que le ha tocado hacer en televisión, admite que siente nervios cada vez que tiene que interpretar a Marti. La abraza y siente una responsabilidad con ella. "Lo último que estamos haciendo es tomar el tema a la ligera, es demasiado importante porque actualmente nuestra sociedad no lo entiende o no lo acepta en su gran medida. Entonces siento que me convierto en la cara de aquellas personas y jóvenes que están viviendo procesos difíciles porque son trans", dice la joven actriz.

El equipo de 100 Días Para Enamorarse trabaja en colaboración con la Fundación Selenna, quienes acompañan a familias de niños, niñas y jóvenes trans, y en la actualidad tiene la única escuela de infancia trans en nuestro país, donde acogen a quienes se sintieron excluidos o poco comprendidos en el sistema escolar por causas de identidad de género y/o bullying.

"Para nosotros es un pequeño comienzo y es algo súper importante que por primera vez se vea la transición que hace una persona en la televisión abierta porque hace que muchos niños y niñas se sientan reconocidos e identificados con el personaje. Ahora pueden tener un referente televisivo, lo cual es fundamental", dice Ximena Maturana, directora de la Fundación Selenna, que vive junto a su hija Ángela quien empezó una transición a los 12 años y será uno de los jóvenes que aparecerá en la teleserie.

"Estamos a cargo de mostrar un tema que es importante para la sociedad y que es muy bonito poder mostrar: queremos que la gente se informe, que le pierda el rechazo, el susto y que se acerque. Queremos enseñar y que la gente empatice a través de la historia", dice Milena Bastidas, guionista de la historia.

¿Cómo enseñarlo? Reflejar la transición de Martina a Martín no en la mirada de expertos, sino a través de la vida real, en tres generaciones, que suelen ser quienes rodean a los jóvenes: con el abuelo (mundo más conservador y desinformado en las temáticas de diversidad sexual); con la madre y los padres que no son conservadores, pero que son ignorantes al tema y están dispuestos a aprender que significa ser trans; y con sus amigos y amigas, quienes saben aterrizar el tema con naturalidad. "Lo que queremos hacer con la teleserie es explicarlo con peras y manzanas, porque yo creo que el grueso de la gente no sabe o no entiende, lo que es ser trans. Mostrar que hay gente que sufre porque es diferente y no tiene porqué sufrir", enfatiza Milena.

Por su parte Luz Valdivieso, quien a través de Antonia también vivirá el tránsito de Marti, agrega: "acá hay una intención de visibilizar la diversidad sexual, sobretodo en los adolescentes y eso se va a ir profundizando con la historia. Yo encuentro que eso es muy bonito como está tratado en esta teleserie, que es contarlo sin mayor revuelo. No hay ningún tipo de juicio ni temor, sino que se visibiliza una realidad que es la de nuestros jóvenes".

Revisa el video adelanto de lo que viene en 100 días para enamorarse: