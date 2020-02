¿Qué pasó?

Por estos días la actriz Solange Lackington se encuentra incursionando en el su stand-up con "Toma cachito de goma", un unipersonal (como ella lo define) donde revive a su recordado personaje la "Estrellita", pero además donde toca temas como la cesantía.

Es que la artista de 57 años ha debido sortear con estar desempleada tras su paso por el área dramática de Mega, situación por la que se ha reinventado y dio vida al show que actualmente presenta en el Teatro Cachafaz todos los viernes a las 20:00 horas.

La actriz decidió retomar el humor ya que es la tecla que más le gusta y acomoda pero, además, considera que es catártico en momentos de crisis. "El humor es un respiro a tanto dolor, angustia y desolación", señaló en su paso por el matinal Mucho Gusto.

También puedes ver

La cesantía

Esta es la primera vez en su carrera que la Lackington se encuentra cesante lo que "no es fácil". "Uno se cuestiona miles de cosas, el entender para qué me está pasando, entender que es por una transformación porque se me abren otras posibilidades de ejercer mi oficio", explicó.

La actriz indicó que "dejar de tener una estabilidad desde lo económico y pasar a tener una precariedad te genera adrenalina que te hace estar super activo y traté de no entrar en esa complejidad de por qué a mí a esta edad. Concentré mi energía en entender que esto era para algo, es una aprendizaje".

La situación además la hizo aflorar una seguridad de entender que hay cosas más importantes. "Es la posibilidad de pensar cuáles son tus prioridades, te das cuenta que tienes salud, familia y otras cosas que es lo más preciado", indicó, agregando además que jamás se cuestionó sus capacidades.